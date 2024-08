Agrigento Capitale Cultura Gesap lancia promozione turistica

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di venerdì 30 agosto 2024)(ITALPRESS) – Ladel territorio siciliano per attrarre turisti. È questo l’obiettivo della collaborazione tra l’aeroporto di Palermo e il Distretto Turistico Valle dei Templi per la valorizzazione diItaliana della2025. Il progetto, come spiega Salvatore Burrafato, presidente di, società di gestione dello scalo siciliano, prevede la diffusione di immagini video promozionali, attraverso i canali social dell’aeroporto e nei ledwall all’interno delle sale del terminal passeggeri dello scalo aereo palermitano.