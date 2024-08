VIDEO Insigne e il figlio infiammano la semifinale | rissa evitata in extremis

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 29 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLadel Canadian Championship 2024 tra Toronto FC e Forge FC, disputata a Toronto, ha regalato momenti intensi, con Lorenzoal centro della scena, sia per meriti sportivi che per comportamenti controversi. L’ex capitano del Napoli ha segnato il gol decisivo che ha permesso alla sua squadra di vincere 1-0, ma il match sarà ricordato anche per le sue accese discussioni in campo e fuori. La partita è stata decisa da un magnifico gol dial minuto 65? Su un assist preciso del connazionale Federico Bernardeschi:ha sfoderato una spettacolare conclusione al volo, mandando il pallone in rete e portando il Toronto in vantaggio. Un gesto tecnico da applausi, che ha fatto esplodere di gioia i tifosi presenti allo stadio. Tuttavia, la serata non è stata priva di tensioni.