Venezia 81 primo red carpet della Mostra del cinema | ecco tutti i look delle star

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di giovedì 29 agosto 2024) È entrata ufficialmente nel vivo l’81.ma edizioneinternazionale d’artetografica diche si svolgerà come di consueto al Lido fino a sabato 7 settembre. Madrinakermesse l’attrice e moitaliana Sveva Alviti, nota anche in Francia per l’interpretazione di Dalida, nell’omonimo film sula vitacantante che le è valsa una nomination ai Premi César. A presiedere la giuria internazionale del concorso l’attrice francese Isabelle Huppert. La giornata d’apertura di81 ha preso il via con la consegna del Leone d’Oro alla carriera a Sigourney Weaver. Meritatissima standing ovation all’attrice che ha fatto la storia delamericano. Presente alla cerimonia di apertura di questa80 Clara che si è esibita in un’intensa interpretazione di Amandoti di Gianna Nannini. Film di apertura dell’81.