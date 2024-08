US Open 2024 | Gauff avanti Sabalenka elimina Bronzetti Ruse elimina Krejcikova out Kasatkina

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 29 agosto 2024) Si è chiusa nella notte la parte bassa del tabellone femminile per quanto riguarda il secondo turno agli US. Tra le 16 partite disputate, c’è un dato davvero molto particolare: solo due vanno al terzo set. In una la russa Ekaterina Alexandrova fa un’enorme fatica a rimontare la promettente classe 2007 di Los Angeles Iva Jovic, forse la nota del futuro più importante emersa da Flushing Meadows, nell’altra la cinese Qinwen Zheng dopo aver perso il primo set lascia solo tre game all’altra russa Erika Andreeva (sorella maggiore di Mirra). Sono due i ribaltoni importanti che fa registrare questa terza giornata femminile. Innanzitutto, in apertura di mercoledì, a saltare è la campionessa di Wimbledon, la ceca Barborata contro tutti i pronostici dalla rumena Elena-Gabrielaper 6-4 7-5.