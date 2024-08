Ultimo choc al funerale di nonna Gina | cos’è successo

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di giovedì 29 agosto 2024) Niccolò Moriconi, in arte, ha perso di recente la sua amata. Laè morta lo scorso 26 agosto 2024: lo aveva annunciato il padre del cantante. Non tutti però hanno colto il fatto che perquesto è un momento di grande dolore. Alcuni fan del cantante infatti, hanno agito in maniera davvero inopportuna. Si è quindi scatenata una guerra con altri fan che hanno rimproverato il loro comportamento.? (Continua dopo le foto) L'annuncio della morte diÈ stato il papà di, Sandro Moriconi, ad annunciare la morte della madre. Lo scorso 26 agosto, Sandro ha condiviso un post su Facebook per ricordare