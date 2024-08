Sorteggi Champions League 2024 2025 in diretta | le avversarie di Inter Juventus Milan Bologna e Atalanta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2024) Montecarlo, 29 agosto– Il mondo del calcio attende idella nuova, che per la prima nella sua storia adotta un nuovo formato. A differenza delle passate edizioni, la competizione quest’anno avrà la struttura di un girone unico del quale faranno parte 36 squadre invece di 32. Niente più gironi, quindi: i club giocheranno otto partite contro avversari differenti, invece di 2 partite contro 3 squadre differenti come in precedenza. Ogni squadra verràata contro dueper ognuna delle 4 fasce, di cui una in casa e una in trasferta. La prima giornata si giocherà da martedì 17 a giovedì 19 settembre. L'ultimo turno invece prevede 18 partite in contemporanea il 29 gennaio, a meno che ci siano match ininfluenti per la classifica.