Soggiornare a Odera Tinos | tra raffiche d’ozio e benessere

(Di giovedì 29 agosto 2024), l’ultimo resort nato nel ricco arcipelago delle Cicladi, significa avere lo sguardo proiettato sulle isole di Syros e Delos. La piccola porzione di terra che la mitologia indica come luogo di nascita di Apollo e della sorella Artemide. Siamo a, una delle Cicladi più incontaminate e sicuramente la più mistica. Per raggiungere il primo boutique hotel a 5 stelle su questa isola poco distante da Mykonos, si percorre un tratto di spiaggia in auto e poi una strada sterrata tra colline di terra e roccia, con una vegetazione ridotta ai minimi termini dalla scarsità di piogge e dal vento (il meltemi) che spira costante e regala il nome all’hotel:è un’ode al vento.