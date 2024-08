Sarezzo quindicenne pestato e rapinato nel sottopasso | caccia al commando della Provinciale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 29 agosto 2024), 29 agosto 2024 – C’è una baby gang che si aggira per la Val Trompia prendendo di mira coetanei per rapinarli riempiendoli di botte? È la domanda – o, forse, più correttamente, la convinzione – degli inquirenti, a fronte degli episodi che si sono ripetuti nelle ultime settimane. A Marcheno. A Concesio. A Villa Carcina. E a, dove si è verificato l’ultimo (per ora) episodio. Teatro del pestaggio sarebbe il sottopassaggio pedonale in paese, fra l'oratorio e la strada, terra di nessuno dove si sono verificati agguati analoghi. L’attacco Questa volta, però, ilvittima dell’assalto, avvenuto nel pomeriggio di martedì, ha resistito all’assalto del gruppo di minorenni, aggrappandosi a una ringhiera e urlando a squarciagola, nel tentativo di attirare l’attenzione di qualche passante.