Roma piove sul bagnato | Danso non supera le visite mediche

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 29 agosto 2024)sulnonle. La notizia la dà Gianluca Di Marzio su X:non hato l’idoneità. Avranno luogo delleaggiuntive per capirne l’esito. A questo punto non è ancora chiaro se il difensore austriaco tornerà in Francia. Ladovrebbe cercare un altro difensore centrale. #Calciomercato @OfficialASnon hato l’idoneità. Avranno luogo delleaggiuntive per capirne l’esito — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 29, 2024 De Rossi aè già al capolinea? Fa a botte con Cristante, litiga col club, Mancini lo critica ad alta voce (prima della tegola) C’era una volta Danielino core e speranza di. Sette mesi fa, i media suonarono la grancassa, lo descrissero come se fosse un grande allenatore. C’era do sostituire Mourinho profondamente inviso ai Friedkin e a buona parte della stampa.