Rahmen All Young Boys | Inter? Con un’altra gara clou! Ma volevo San Siro

(Di giovedì 29 agosto 2024) L’ha pescato loin Champions League. A parlare della prossima sfida l’allenatore degli svizzeri. MOMENTI TOPICI – Losarà una delle sette avversarie dell’in Champions League. Dopo le parole di mister Simone Inzaghi, anche il tecnico degli svizzeri Patricksi è espresso così sui canali del club: «C’è un’attesa estrema, questo è chiaro. Barcellona in trasferta ein casa sono momentiassoluti. Mi sarebbe piaciuto andare a San. Ma questo sorteggio è davvero fantastico per noi. Diventa rumoroso al Celtic Park: un’atmosfera meravigliosa. Shakhtar Donetsk a Gelsenkirchen, possiamo capire qualcosa, anche contro la Stella Rossa di Belgrado. Gli avversari sono tutti difficili. Non faccio un bilancio di punti. Vogliamo preparare bene ogni partita». Il match si giocherà proprio sul campo degli svizzeri, al Wankdorf Stadium di Berna.