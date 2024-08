Quelli che…l’estate davvero difficile? Chiedere a Biden Macron Scholz Starmer e Schlein

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 29 agosto 2024) Il tormentone di fine agosto della stampa di opposizione è la fantomatica «estatedi Meloni». Siamo a un passo, per caso, da una crisi di governo? Davanti a nuova una crisi economica? A un attacco dei mercati o di un isolamento geopolitico? No, no e ancora no. La realtà, fuori dalla bolla delle redazioni militanti, registra tutt’altro “clima” nei confronti dell’esecutivo di destra-centro: coalizione uscita vittoriosa, senza scossoni, dalle elezioni Europee; ottimi sondaggi al rientro dalle ferie; interlocuzione con Bruxelles serrata sul prossimo Commissario italiano; sostanziale tenuta dei conti e dei confini esterni; crescita corroborata da una bassissima conflittualità sociale; cantiere delle riforme avviato a 360°. Non esattamente il quadro clinico di chi starebbe passando una brutta stagione.