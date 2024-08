Picchiavano anziani in casa di riposo agli atti anche video e intercettazioni

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 29 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSono partite a gennaio, dalla segnalazione di un tirocinante, le indagini dei carabinieri e della guardia di finanza sui maltrattamenti che quattro operatori sociosanitari avrebbero inflitto ad alcuni dei cinquantaricoverati in unaalbergo per persone non autosufficienti di Cerreto Sannita, in provincia di Benevento. Maltrattamenti che sarebbero avvenuti soprattutto di notte, quando i quattro non volevano essere “disturbati” da richieste di aiuto. Almeno due, secondo quanto si apprende, sarebbero gli episodi accertati dinvestigatori che hanno raccolto prove con l’ausilio di pedinamenti,ambientali, telecamere nascoste nella struttura etelefoniche. Da ciò sono scaturiti i divieti di dimora nei confronti dei quattro operatori, tutti residenti nel Sannio.