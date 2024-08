Perché a Venezia si assegna il Leone d’oro?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di giovedì 29 agosto 2024) Ilè uno dei premi internazionali più ambiti per quanto riguarda la cinematografia internazionale. Questo, infatti, caratterizza da molti decenni il Festival di, la manifestazione più antica d’Europa riguardo le arti visive. Non tutti sanno, però, la genesi di questo riconoscimento e, soprattutto,è stata scelta l’effige del. È necessario iniziare a puntualizzare che bisogna dividere la storia del festival e le sue sorti in due momenti distinti: durante l’era fascista e dopo la guerra. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da La Biennale di(@labiennale) La manifestazione, infatti, muove i suoi primi passi nel 1932 per volere del Conte Volpi in modo del tutto informale, andando a creare un primo evento per appassionati.