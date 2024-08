Paura per una pattuglia di carabinieri pontini accerchiati da un gruppo di facinorosi; ferito un militare Arrestato un 25enne

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 29 agosto 2024) Intervento di Routine Trasformato in Emergenza Ieri pomeriggio, nei pressi del Palazzo di Vetro a Latina, duedella Compagnia di Latina, guidata dal maggiore Paolo Perrone, si sono trovati a fronteggiare una situazione di estrema violenza durante un intervento di routine. I militari erano stati inviati in zona per verificare una segnalazione di pericolo, ma si sono ritrovati coinvolti in un’aggressione da parte di un cittadino gambiano di 25 anni, spalleggiato da altri stranieri presenti sul posto. Aggressione Improvvisa e Violenta Giunti sul posto, ihanno iniziato a chiedere informazioni ai passanti in merito alla segnalazione ricevuta, quando il giovane gambiano ha improvvisamente reagito con violenza, sostenendo che nessuno si era preoccupato per lui.