Pannocchie come conservarle sottovuoto o nel congelatore

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 29 agosto 2024) Gustose e perfette da preparare in tantissimi modi diversi, lesono una vera e propria delizia. Si possono acquistare fresche dal fruttivendolo oppure già cotte al supermercato, direttamente nel banco frigo. Parliamo di un alimento che si presta a numerose preparazioni e che si può mangiare in tutte le stagioni. Arrostite, con il burro, in padella oppure al cartoccio, lesono sempre deliziose. Spesso però i dubbi di chi le acquista non sono solo legati asceglierle, pulirle e cucinarla, ma anche alla conservazione. Pochi infatti sanno che lesi possono conservare nelseguendo alcuni step precisi.scegliere leQuando acquisti leimpara a sceglierle con cura. Sarebbe opportuno infatti comprarle quando sono al giusto livello di maturazione.