Palladino dà la carica Noi qui per vincere Ma pretendo ferocia

(Di giovedì 29 agosto 2024) L’ultima notte nella quale mettere al bando il mercato. Gli ultimi 90’ dove conterà solo una parola:. È quella che senza mezzi termini ha utilizzato Raffaeleper sintetizzare il sentimento che la Fiorentina dovrà mostrare stasera contro la Puskas Akademia: "Siamo venuti qui perla partita e passare: sappiamo che questo match per i nostri avversari ha un valore storico ma è importante anche per noi" ha chiarito il tecnico: "Voglio vedere una squadra con un atteggiamento feroce, che mostri aggressività e personalità. Questa è sempre stata la mia Fiorentina, fin dal primo giorno che sono arrivato. Siamo in costruzione e sappiamo che dovremo passare attraverso le critiche. Ma è così che si cresce". Ci sarà tempo per pensare alle ultime ore di campagna acquisti: "Chi è qui è perché tiene alla maglia della Fiorentina ed è pronto a dare battaglia.