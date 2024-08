Meteo weekend rovente e settembre in compagnia di Caronte | caldo africano senza tregua in arrivo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 29 agosto 2024) L'inizio disi preannunciagrazie al ritorno di, l'anticicloneche ci farà ancora sudare. Gli esperti di iL.it confermano l'di un'ondata diintenso che non sembra voler abbandonare l'Italia, spingendosi fin oltre i confini nazionali e arrivando a lambire Polonia e Russia. Temperature in salita e temporali estivialzerà ulteriormente la colonnina di mercurio, regalando notti tropicali con minime sopra i 20°C e massime che toccheranno i 38-39°C. Nonostante il calendario indichi la fine dell'estate, ilnon sembra voler mollare la presa. In Pianura Padana, ci si aspettano temperature attorno ai 34-35°C, intervallate da qualche rovescio estivo.