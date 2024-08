LIVE Atletica Mondiali U20 2024 in DIRETTA | buoni segnali da Togni e Polzonetti attesa per Vicini e Inzoli

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 29 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.03 Pochi minuti al via delle qualificazioni del salto in alto femminile. L’Italia cala uno dei suoi assi più pesanti, Aurora. Ecco la lista di partenza dei due gruppi. 1 723 AuroraITA 23 Jul 05 1.92 i 1.92 i 2 602 Johanna GÖRING GER 6 Apr 05 1.92 1.86 3 364 Merel MAES BEL 22 Jan 05 1.93 1.88 4 938 Angelina TOPI? SRB 26 Jul 05 1.98 1.98 5 1045 Cheyla SCOTT USA 12 Aug 05 1.88 1.88 6 516 Karmen BRUUS EST 24 Jan 05 1.96 1.87 7 433 Maria Isabel ARBOLEDA COL 6 Apr 05 1.86 1.86 8 324 Izobelle LOUISON-ROE AUS 14 May 07 1.86 1.85 9 497 Ona BONET ESP 29 Mar 06 1.86 i 1.86 i 10 471 Renata LÁNÍKOVÁ CZE 15 Apr 06 1.86 1.86 11 659 Lilianna BÁTORI HUN 14 Mar 07 1.87 1.87 12 973 Engla NILSSON SWE 20 May 05 1.86 1.86 13 784 Patr?cija JANSONE LAT 21 Dec 05 1.88 1.88 14 393 Iren SARÂBOYUKOVA BUL 9 May 06 1.85 i 1.