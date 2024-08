Lee Carsley nomina la prima squadra inglese come allenatore ad interim con Grealish e Madueke inclusi

Leggi tutta la notizia su justcalcio

Il commissario tecnico addell'Inghilterra, Lee, ha diramato la lista dei 26 convocati per le prossime partite della Nations League contro la Repubblica d'Irlanda e la Finlandia. Nonidel Chelsea ha ottenuto la suaconvocazione, dopo aver impressionato con i Blues nella stagione 2024-25. Angel Gomes, Morgan Gibbs-White e Tino Livramento sono gli altri tre nomi a cui è stata data l'opportunità di rappresentare il proprio paese. Oltre ai tanti volti nuovi,ha richiamato anche diversi volti noti. Jacke Harry Maguire sono entrambi tornati, cosìNick Pope dopo che il trio non è stato selezionato per Euro 2024.