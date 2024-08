La nostra vita esiste solo nel ritmo suonato dalla natura

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 29 agosto 2024)è parola greca dall’etimologia incerta. Molto probabile, però, che rythmós derivi da rêin ossia scorrere, fluire. Non è un caso che l’immagine del costante flusso di acque torni spesso nella riflessione greca sulla dimensione ciclica dell’nza e del tempo che la scandisce. Immagine che è diventata addirittura paradigmatica per raccontare il pensiero di uno dei più famosi filosofi delle origini: Eraclito detto l’Oscuro. Oggi la ripetiamo usando un’espressione che Eraclito mai utilizzò e soprattutto travisandone il significato. Diciamo “panta rei” per dire “tutto scorre” ossia “tutto passa”. E invece per i greci nulla passa, perché tutto ritorna. Il modello degli antichi è quello biologico.