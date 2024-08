La cura magica dei girasoli

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 29 agosto 2024) “Contro i venti di guerra abbiamo bisogno di bellezza” dice con alle spalle un magnifico campo dia Truccazzano, provincia di Milano. E la mia memoria in simultanea recupera decine di frame che credevo perduti di quasi 20 anni orsono quando ero nel Donbass, prima che diventasse un campo di sterminio. Migliaia digialli sotto un cielo azzurro che più azzurro non si può. Il tutto unito a spighe bionde, in una campagna infinita. I colori dei capelli e degli occhi di mio figlio che è anche figlio di quella terra. Bellezza allo stato naturale. Nel giallo deici si può perdere e sotto un cielo così sentirsi in pace. Eppure tutta questa bellezza è stata calpestata. Tra iin Ucraina si muore da anni e non importa che bandiera hai sulla divisa, nel cuore o da che parte stai o se semplicemente vorresti vivere in pace.