Inter i primi 100 giorni di Oaktree e quanti cambiamenti | da Marotta al calciomercato – TS

(Di giovedì 29 agosto 2024)alla guida dell’, domani saranno 100 ialla guida del club nerazzurro e già tanti sono stati i: da Giuseppenuovo presidente alle linee guida per il. Con l’obiettivo di svecchiare la rosa mantenendo. Come evidenziato da Tuttosport, pur abbassando i costi di gestione, il fondo statunitense ha mantenuto alto il livello di competitività. IL DOPO SUNING – Sono trascorsi poco più di 100da quando l’ha cambiato proprietà, passando dal controllo della famiglia Zhang e del gruppo Suning a quello del fondo statunitenseCapital Management. Da allora, in poco più di tre mesi, la gestione del club ha subito una vera e propria rivoluzione, consignificativi sia a livello dirigenziale che nelle strategie di mercato.