Inseguimento fra Scampia e Caserta | due arresti nella notte

(Di giovedì 29 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoPoco prima delle tre, una pattuglia del nucleo radiomobile dei Carabinieri stava svolgendo un normale servizio di controllo a. Durante il pattugliamento, gli agenti hanno avvistato una Fiat Panda considerata sospetta in via Fratelli Cervi, con a bordo due giovani, i quali, al segnale di arresto, hanno accelerato. Immediato quindi l’: il supporto di altre unità di polizia è stato efficace per cercare di fermare i fuggitivi. Dopo circa 44 chilometri dida film americano, la fuga dei giovani si è fermata a Cancello e Arnone. I due diciannovenni, Emanuele Ricci e Vincenzo Baroniello, hanno abbandonato la loro auto per proseguire vanamente la fuga a piedi. I Carabinieri sono riusciti a immobilizzare i due ragazzi, mettendo fine al pericoloso