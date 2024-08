Il Volo in concerto in Sicilia? vergogna Morani deraglia attacco scomposto

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2024) Insomma, ildel trio ilsta facendo impazzire la sinistra che non riesce proprio a farsene una ragione. Dopo le critiche avanzate da Anthony Barbagallo, segretario del Pd inche ha detto che il partito chiederà conto di quanto speso ora ad attaccare il gruppo musicale è la dem Alessiache su X ha scritto: "Sono ad Agrigento: la città piena di rifiuti e non c'è acqua. Ma il sindaco fa ilcon il cappotto. Questa sarà la prossima capitale italiana della cultura. Una", ha tuonato la. Il 31 agosto il pubblico dovrà infatti rispettare un dresscode ben preciso: "abiti di colore preferibilmente nero o scuro, pantaloni, abiti e gonne lunghe, camicie a manica lunga per gli uomini, capispalla o scialle per le donne". L'evento, infatti, sarà trasmesso su Canale 5 la sera di Natale.