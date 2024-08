I vacanzieri promuovono la città | dall’accoglienza ai grandi eventi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 29 agosto 2024) La spiaggia di velluto promossa sul web, recensioni a cinque stelle per strutture,e monumenti. Senigallia raccoglie i frutti del lavoro in sinergia tra operatori, ristoratori e Amministrazione Comunale. Le recensioni lasciate dai turisti nei mesi estivi descrivono unaa 5 stelle. Tra le preferenze, la Rocca a sorpresa supera la Rotonda a Mare. Promossi a pieni voti anche i ristoranti della, oltre agli chef stellati, a ricevere cinque stelle nelle preferenze di Tripadvisor ci sono anche il ristorante ‘Da Seta’ e ‘Nana Piccolo Bistrot’, buone anche le recensioni per la gran parte dei locali della spiaggia di velluto dove a ricevere molti apprezzamenti sono anche gli aperitivi negli stabilimenti balneari. Tra le recensioni c’è chi scrive ‘Senigallia state of mind, la vacanza ha superato le nostre aspettative.