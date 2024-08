I personaggi cittadini in mostra Ecco ’Ascolani indimenticabili’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 29 agosto 2024) Verrà inaugurata domani alle 18.30 nella Bottega del Terzo Settore in via Trieste, la primapersonale realizzata da Davide Scarpantonio dal titolo ’AI: Ascolani. Si tratta di unaaudiovisiva con i ritratti di noveascolani famosi descritti dalla voce di Peppe Volponi, vera memoria storica della città. Sarà sufficiente appoggiare il cellulare sul QR Code posto alla base del ritratto e ascoltare gli aneddoti e i racconti delo con la straordinaria voce del grande Peppe Volponi. Larimarrà allestita fino al 30 novembre e celebra le personalità di alcune figure della comunità ascolana che hanno caratterizzato il tessuto sociale della città, persone scomparse riportate in vita grazie all’utilizzo dell’intelligenza artificiale.