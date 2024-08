Ho fatto da Firenze a Bari con una macchina elettrica | volevo dimostrare che è possibile

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2024) Erano gli anni 1970 quando hoil mio primo viaggio lungo in automobile. Per le vacanze estive, ero partito daverso la Sicilia con la mia ragazza. Viaggiavamo a bordo della mia “Dyane 6”, una versione ammodernata della storica Citroën “2 CV”. Con il suo potente (si fa per dire) motore bicilindrico da 600 cc arrivava anche a fare qualcosina di più di 110 km/h, ma più che altro in discesa. Oltre 1000 km e 10 ore al volante nel caldo di Agosto per arrivare in Sicilia in uno stato decisamente zombico. Mi ricordo che per diversi giorni il ronzio da macinacaffé del motore ha continuato a risuonarmi nelle orecchie. Quest’anno, mi sono concesso un nuovo viaggio di una certa lunghezza in, accompagnato dalla stessa ragazza di allora, oggi mia moglie.