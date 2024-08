Gradualità gentilezza e videogiochi | tre trucchi mentali per affrontare il rientro al lavoro

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di giovedì 29 agosto 2024) C’è una sensazione quasi fisica che accompagna ilal, non importa quale fosse il motivo della pausa: realizziamo che dobbiamo riprendere in mano i nostri doveri professionali e lo stomaco sembra attorcigliarsi. Una nausea dache in alcuni casi è paralizzante. Come fare per superare questo momento di immobilismo? Abbiamo chiesto aiuto a tre psicologi, che hanno condiviso diverse strategie pratiche tutte da provare. Un cambiamento dacon«I periodi prima e subito dopo le vacanze sono fra i più stressanti. Al, in particolare, ci viene richiesto di recuperare in fretta un ritmo adatto alla quotidianità professionale», osserva Stefano Bartoli. Per farlo la prima parola d’ordine èperché alla nostra mente i cambiamenti repentini costano molte energie.