Giuseppe Sgroi ucciso a pugni in casa arrestato il fratello Massimo e l’amico convivente | Massacrato in una lite

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 29 agosto 2024) Cilavegna – Lo hannosino a ucciderlo. Ci sono due persone in stato di fermo per l’omicidio volontario di, 54 anni, operaio all’isola ecologica di Cilavegna, trovato senza vita nella cucina della sua abitazione di viale dei Mille nel centro lomellino. Sono il, 52 anni, incensurato, che risulta residente allo stesso indirizzo, e un amico dei due,Di Stefano, 34 anni, con precedenti alle spalle, che lì risulta invece domiciliato. Di fatto i tre vivevano insieme all’ultimo dei tre piani di una palazzina arancione in un interno della strada che taglia il paese, cinquemila abitanti a due passi da Mortara. Una convivenza niente affatto serena: i due fratelli litigavano di continuo, non solo in, come hanno riferito alcuni vicini, ma anche per le strade di Cilavegna.