Gasperini | Inter-Atalanta uno out al 99%! Lookman? Rispondo così

(Di giovedì 29 agosto 2024) È vigilia di, nonostante al momento il pensiero principale sia sulla Champions League e l’imminente sorteggio. Al quale parteciperanno anche i bergamaschi, conche ha appena concluso la conferenza stampa. CONFERENZAVIGILIAChe effetto le ha fatto vedere Koopmeiners con la maglia della Juventus? Chesarà senza di lui? Koopmeiners ha raggiunto quello che voleva, quindi va bene. A noi ha dato tanto come giocatore, credo che a questo punto siano tutti felici: è felice lui, è felice la Juventus ed è felice l’. Tutti vissero felici e contenti Per domani c’è la possibilità di vedere Hien in campo? C’è Godfrey piano B? Hien al 99% non è utilizzabile domani, perché ha avuto una forte febbre. È una forte influenza virale, ha avuto le placche in gola e non credo che possa essere recuperabile per domani.