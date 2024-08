Frana San Felice a Cancello | ancora senza esito ricerche dispersi

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di giovedì 29 agosto 2024) San. Non hannodatoledei duea Talanico, frazione di San, in provincia di Caserta. La macchina dei soccorsi è andata avanti tutta la notte e prosegue nelle attivitĂsosta con escavatori, nuclei cinofili, soccorritori fluviali alluvionali ed esperti in topografia. La zona è sorvolata anche da droni dotati di termocamera. I rinforzi richiesti ieri mattina sono arrivati giĂ nel pomeriggio, in particolare i cani molecolari addestrati per la ricerca di persone. Al momento non sono statiindividuati Agnese Minieri e Giuseppe Guadagnino, madre e figliodopo il nubifragio del pomeriggio del 27 agosto che ha provocato unadella collina che sovrasta il paesino del Casertano.