Fiumicino una serra didattica per combattere il disagio sociale

(Di giovedì 29 agosto 2024), 29 agosto 2024 – Sarà una grande festa solidale quella che LaboraStoria ha organizzato per il 30 agosto presso La Esmeralda, il campo didattico situato all’Isola Sacra. L’obiettivo è raccogliere fondi per la, uno spazio in cui i ragazzi potranno imparare direttamente dall’esperienza attraverso i tanti progetti in essere e quelli futuri destinati a bambini in condizione di. LaboraStoria è infatti una realtà del territorio che da anni si occupa diilattraverso la cultura e lo fa con un occhio sempre attento alla povertà educativa, alla neurodivergenza e ai diritti di tutti grazie a progetti e approcci all’avanguardia e alla continua formazione dei suoi membri.