Festival della mente a Sarzana tutto pronto per la tre giorni di idee Ecco il programma

(Di giovedì 29 agosto 2024), 29 agosto 2024 – Su il sipario alla rassegna che da 21 anni accende la città. Cultura, emozioni, parole,, traffico, zainetti, panini consumati di corsa, pass appesi al collo, magliette bianche e vivacità accompagneranno per treilpromosso dalla Fondazione Carispezia e dal Comune di. Il tema dell’edizione al via da domani, venerdì, fino a domenica sera sarà la gratitudine. Il filo conduttore che legherà dunque tutti gli interventi delle tante personalità chiamate a offrire il proprio contributo. Domani alle 17.15 in piazza Matteotti si parte con la lectio affidata alla epistemologa Luigina Mortari, docente di filosofia dell’educazione ecura introdotta dai saluti istituzionalisindaca Cristina Ponzanelli, del presidenteFondazione Carispezia Andrea Corradino edirettrice delBenedetta Marietti.