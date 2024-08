El Jockey la recensione | Luis Ortega alla prova del concorso di Venezia 81

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di giovedì 29 agosto 2024) Il film: El, 2024. Regia:. Cast: Nahuel Pérez Biscayart, Úrsula Corberó, Daniel Giménez Cacho, Mariana Di Girolamo. Genere: Commedia, Thriller, Crime. Durata: 97 minuti. Dove l’abbiamo visto: In anteprimaMostra del cinema di. Trama: Remo Manfredini è un fantino leggendario, ma il suo comportamento autodistruttivo sta cominciando a metterne in ombra il talento e a mettere a repentaglio la relazione con Abril, la fidanzata. Il giorno della gara più importante della sua carriera, che lo libererà dai debiti col suo boss mafioso Sirena, ha un grave incidente, scompare dall’ospedale e vaga per le strade di Buenos Aires. Libero dpropria identità, inizia a scoprire il suo vero io. Ma Sirena è determinato a stanarlo. Vivo o morto.