Cresce l’insicurezza nel paese ma il governo continua a fare la parte del perseguitato

(Di giovedì 29 agosto 2024) La maggioranza di destra-centro che governa ilormai da due anni ha vinto le elezioni per varie ragioni, non ultima il fallimento delle politiche didel centro-sinistra, ma anche per il cambio di rotta che avevano promesso in campagna elettorale su immigrazione e sicurezza. La situazione dell’immigrazione non è per nulla migliorata anzi, basterebbe citare la tragedia di Cutro per capirci, vi è solo un maggiore silenziatore della propaganda ad opera di TeleMeloni per evitare che il popolo scopra ciò che già sa. E poi la sicurezza, undi ordine e disciplina, dal pugno duro, dalladelle forze di polizia e della gente, contro una magistratura politicizzata che pensa solo a colpire gli avversari politici.