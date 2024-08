Coppia aperta quasi spalancata recensione Venezia 81 | Chiara Francini pro e contro del poliamore

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di giovedì 29 agosto 2024) Ladi, che apre le Giornate degli Autori a81: protagonistie il, tra cinema e metateatro, dopo una lunga tournée teatrale, porta sul grande schermotratta dall’omonima pièce del 1983 di Dario Fo e Franca Rame. Con la regia di Federica Di Giacomo e la convivenza di molteplici stili che vanno dal cinema al metateatro, il film affronta il tema delsenza mai abbassare i toni ma stimolando puntualmente il dibattito. Lui, lei, le altre Antonia (), stanca dei tradimenti del marito Daniele (Alessandro Federico), pur di non perderlo accetta la sua proposta di “spalancare” la. Ma tutto cambia nel momento in cui lei per prima comincia ad ascoltarsi e a guardare oltre il divano di casa.