Champions League l’analisi del cammino delle italiane | una squadra in top 8 e 3 teste di serie?

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 29 agosto 2024) L’abitudine è quella di parlare dei gironi di, ma da quest’anno, i gironi non ci sono più. Nella2024-2025 ci sarà una classifica unica che raggrupperà 36 squadre con punteggi raccolti nell’arco di 8 partite contro altrettante squadre. Gare uniche, non ci sarà andata e ritorno, quindi giocare in casa o in trasferta su un campo ostico può fare la differenza. Per la prima volta nella storia, 5prenderanno parte alla competizione: Inter, Juventus, Milan, Atalanta e Bologna. Analizziamo il loro possibileall’interno della prima fase della competizione in base alle avversarie alle quali sono state accoppiate. Come funziona la fase eliminatoria della nuova? A qualificarsi alla fase a eliminazione diretta saranno 2436 squadre presenti.