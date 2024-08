Censura Rai TG1 taglia frase ' cambiamento climatico' | il fisico denuncia

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di giovedì 29 agosto 2024) RaiMeloni ci ha abituati già da tempo al sistema diche di tanto in tanto viene messo in atto su ospiti, argomenti e temi sociali (ad esempio, da quanto tempo su un notiziario della tv di Stato non si sentono notizie sugli sbarchi a Lampedusa?). Un nuovo caso diRai è avvenuto coinvolgendo il notodel clima Antonello Pasini al TG1. La controversia è esplosa sui social media quando lo stesso Pasini hato pubblicamente che una sua, pronunciata durante un intervento in diretta al telegiornale delle 13:30, sarebbe stata modificata in modo da eliminare il riferimento al. La notizia è stata rapidamente rilanciata da Greenpeace Italia, che ha parlato apertamente di "climatica".