Calciomercato Inter | tutte le novità e le trattative aggiornate al 29 agosto

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 29 agosto 2024) Ilin Serie A si chiuderà il prossimo 30. Qui ci sonolee le– in entrata e uscita –giorno per giorno sino alla chiusura della sessione. Su-News.it aggiornamenti costanti e quotidiani per non perdere davvero nessuna indiscrezione sulnerazzurro.IN ENTRATA Sta ormai per finire la mini telenovela Tomas Palacios. L’argentino in mattinata firmerà il nuovo contratto con l’, poi l’annuncio ufficiale. Verso il rinnovo di contratto, il terzo in ordine cronologico, dopo Nicolò Barella e Lautaro Martinez, Denzel Dumfries.