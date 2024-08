Atletica Jacobs | Tornato ai miei livelli nessuna sorpresa Posso avvicinare il tempo di Tokyo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 29 agosto 2024) “Gli ultimi due anni non mi hanno permesso di dimostrare il mio valore per via degli infortuni. Non è stata unatornare su questi, anzi avrei voluto fare qualcosa di meglio. Ho avuto un po’ di difficoltà all’inizio della stagione per mettere insieme i vari pezzi costruiti. Sono contento di aver rifatto un’ottima stagione, ho conquistato una finale olimpica, e anche se so che non basta dopo aver vinto un oro, io ho dato tutto”. Così Marcellnella conferenza stampa che precede il Golden Gala Pietro Mennea, in programma domani sera all’Olimpico di Roma. Sulla possibilità di tornare a correre in linea con il 9?80 di, l’azzurro ha concluso: “Punto sempre ad arrivare al massimo della forma quando più conta. Sicuramente ho la gara di domani e poi un’altra prima di terminare la stagione.