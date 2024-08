Angelina Jolie a Venezia con l’abito in chiffon e la lontananza voluta da Brad Pitt

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 29 agosto 2024)arriva in Laguna e il mondo si ferma davanti al carisma e all’eleganza di una diva senza tempo. Approdata alla Mostra del Cinema per presentare il biopic Maria, in cui veste i panni della leggendaria Maria Callas, l’attrice americana ha scelto un abito inche ne ha esaltato l’eterea bellezza. Un momento professionale di grande rilancio per, che secondo i ben informati non avrebbe alcuna intenzione di condividere i riflettori con il suo ex, in arrivo al Lido nei prossimi giorni: gli addetti ai lavori della Mostra si sarebbero impegnati per evitare ogni possibile incontro tra i due, impegnati in una durissima battaglia in tribunale.