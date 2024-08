Al via il trasporto per disabili alla spiaggia di Santa Severa

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 29 agosto 2024)Marinella, 29 agosto 2024 – Sarà attivo da questa settimana il nuovo servizio dipermesso a disposizione dal Comune diMarinella e dMisericordia per raggiungere la“Accessibility on the SeaSide” inaugurata in agosto e realizzata grazie al contributo del Coniglio della Presidenza dei Ministri e della Regione Lazio. “L’obiettivo di questo nuovo servizio è quello di facilitare la mobilità e il raggiungimento dell’arenile diattrezzato per accogliere e supportare i bagnanti contà -ha spiegato la vicesindaca Roberta Gaetani- Nello specifico si tratta di un trasferimento che avviene tramite due veicoli idonei aldeie dei carrozzati, dotati di pedane per il carico e che, previa prenotazione, preleveranno l’utente al proprio domicilio e lo condurranno finodi lungomare Pyrgi.