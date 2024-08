Addio all’assegno unico | il governo pronto a cancellarlo e rimpiazzarlo per piantare un’altra bandierina

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 29 agosto 2024) Una nuova versione dell’assegno. O, per dirla meglio, la cancellazione dell’attuale misura per crearne una nuova, anche se simile. L’obiettivo? Nient’altro che mettere una. L’indiscrezione viene riportata da Repubblica, secondo cui ila smontare l’assegno. La scusa è che non funziona bene, lasciando avanzi di bilancio. In più l’altro pretesto è la procedura europea aperta perché la misura ha escluso i lavoratori mobili stranieri. Come spiega la Repubblica, si punta quindi al taglio dell’assegno base da 57 euro a figlio (per chi non presenta l’Isee), con l’obiettivo di destinare più risorse alle famiglie numerose e con disabili. E l’ipotesi in campo in queste ore è anche quella di cambiare nome alla misura. L’assegnooggi Attualmente l’assegnopesa in totale circa 20 miliardi ed è previsto che si rivaluti con l’inflazione.