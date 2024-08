Abbonamenti si chiude quasi a quota 8mila tessere

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 29 agosto 2024) A ridosso del fischio d’inizio del match di ieri contro il Catanzaro, si è chiusa la campagnadel Cavalluccio, che è arrivata a un passo dall’obiettivo delle 8.000auspicate dalla dirigenza statunitense al momento dell’apertura delle vendite. Il dato definitivo è infatti arrivato a7.889. Lo scorso anno, in C, ci si fermò a 6.535. Un numero importante, che porta i bianconeri ai primissimi posti della cadetteria dietro soltanto a Sampdoria (18.500), Palermo (oltre 12.700) e Frosinone (circa 9.300). La passione dei tifosi – unita all’impazienza di tornare a gustarsi in presa diretta lo spettacolo della serie B dopo sei anni di astinenza forzata – si era trasformata in un exploit iniziale: nei primi giorni erano infatti state sottoscritte già migliaia di, pur in un contesto nel quale non si conosceva nemmeno il nome del nuovo allenatore.