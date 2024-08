“Who killed Diana?” | a 27 anni dall’incidente in arrivo una nuova serie sulla morte della principessa

Leggi tutta la notizia su amica

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Sono passati quasi trent’dalladi Lady Diana. Ventisette, per la precisione, il prossimo 31 luglio, giorno in cui, nel 1997, la compiantadel Galles si schiantò in auto contro un pilone nel tunnel dell’Alma a Parigi. Nel corso del tempo sono state fatte varie congetture sull’incidente. Alcuni ipotizzarono, addirittura, un complotto ordito dalla Royal Family ai dmadre di William ed Harry. Cosa poi smentita in favore di una causa più plausibile: l’alta velocità tenuta dall’autista e il non utilizzo delle cinture di sicurezza da parte dei passeggeri. Lady Diana e l’incidente: i misteri non risolti Nonostante la chiusura dell’inchiesta, però, la vicenda ancora tiene banco tra curiosi e complottisti.