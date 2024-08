Vis Paganini suona la carica | Rialziamoci

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Contro la Torres non ha lesinato nell’impegno Luca, esterno sinistro avanzato (classe ’93) della Vis, nella passata stagione al Latina e con una lunga militanza al Frosinone proprio con mister Roberto Stellone, ma il risultato è stato purtroppo avverso. "Secondo me – ha commentato il giocatore nel dopo partita – nel primo tempo abbiamo tenuto botta però non abbiamo giocato, magari eravamo ancora un po’ timorosi, essendo la prima partita di campionato. Dovevamo collaudare qualche idea e qualche metodologia di gioco, poi è arrivato il gol dell’uno a zero e ci ha tagliato le gambe". Quanto al secondo tempo, continua l’esterno biancorosso con esperienze anche in serie A, "abbiamo provato a riprendere l’avversario ma non ci siamo riusciti. Iniziare così non è piacevole ma dobbiamo voltare pagina, alzare l’attenzione e pensare alla seconda partita.