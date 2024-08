Violenza sessuale su una 14enne nei bagni della stazione di Maglie | indagati due coetanei

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Era arrivata inaccompagnata dalla madre per incontrare un amico che era in compagnia di un altro ragazzo. Ma una volta che è rimasta da sola con i due, sarebbe stata trascinata neie violentata. La vittima dello stupro è una ragazza di 14 anni e ora per i fatti – avvenuti lo scorso 28 luglio nelladi, in provincia di Lecce – sonodue suoi. L’inchiesta è coordinata dalla Procura dei minorenni del capoluogo salentino. I due sui quali sono in corso accertamenti hanno la stessa etàvittima. Le indagini sono partite dalla denuncia, accompagnata dalla madre. Al vaglio degli investigatori ci sono le telecamere del sistema di videosorveglianza e i telefonini cellulari.