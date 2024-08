Ufficiale | Atalanta ecco Kossounou dal Leverkusen per rinforzare la difesa

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Un altro nuovo innesto per l’di Gian Piero Gasperini: Odilonè ufficialmente un nuovo rinforzo nerazzurro. La notadella società bergamasca è stata diffusa mercoledì (28 agosto) in serata. L’ormai ex Bayerè arrivato alla Casa di Cura La Madonnina di Milano questa mattina (mercoledì 28 agosto) per svolgere le visite mediche di rito, poi si è trasferito a Zingonia per le firme e le prime foto di rito. Classe 2001, il difensore ivoriano approda a Bergamo in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a circa 25 milioni di euro, mentre il prestito sarebbe fissato intorno ai 5.