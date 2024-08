Si pettina i capelli al bar il gestore la picchia con pugni e schiaffi | orrore a Milano

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Venerdì scorso, in un bar di Jesolo situato in piazza, si è verificato un episodio che ha suscitato sconcerto e indignazione. Ildel locale ha aggredito una ragazza di 16 anni, colpendola al volto dopo che la giovane aveva iniziato arsi imentre era seduta a un tavolo con delle amiche. Secondo il racconto della madre di una delle amiche della vittima, le due ragazze erano in spiaggia a mangiare una pizza con i familiari quando una delle ragazze ha avuto un malessere e ha deciso di bere una camomilla in un bar vicino. Le due adolescenti, accompagnate da altre due coetanee, si sono allontanate per recarsi al locale. Poco dopo, i genitori hanno sentito le urla delle ragazze e sono corsi al bar, dove hanno appreso dell’aggressione.