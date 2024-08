Si avvicina la 23 edizione di Anima Mundi | biglietti prenotabili dal 5 settembre

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Pisa, 28 agosto 2024 – Da giovedì 5alle ore 11 sarà possibile prenotare igratuiti della 23°della Rassegna Internazionale di Musica Sacra, che si terrà dal 10 al 27nella Cattedrale e nel Camposanto di Pisa. La prenotazione deiper tutti i concerti in programma può essere effettuata solo ed esclusivamente online. Il link diretto alla pagina di prenotazione è pubblicato nel sito www.opapisa.it. L’accesso alla biglietteria online prevede una registrazione e con lo stesso nominativo possono essere prenotati fino a un massimo di due ingressi per ogni concerto. Nella sezione ‘I miei’ della pagina di prenotazione è possibile effettuare la registrazione come nuovo utente. Ogni giorno di concerto, a partire dalle ore 18, irimasti e non ritirati saranno messi in distribuzione solo presso la biglietteria.